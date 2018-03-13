ДТП на дорогах Москвы с 2010 года стало на 60% меньше

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество ДТП на дорогах Москвы с 2010 года сократилось почти на 60% - с 609 тыс. до 252 тыс. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства в городской мэрии.

"Москва - самый безопасный город в Российской Федерации. В 2017 году число ДТП сократилось на 59% по сравнению с 2010 годом - с 609 тыс. до 252 тыс. случаев. На 30% снизилось число ДТП с участием общественного транспорта. На 36% сократилось число погибших и на 26% -число пострадавших в ДТП", - сказал он.

По словам заместителя мэра, в мае 2017 года была создана первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль", инспекторы которой работают круглосуточно. Ежедневно сотрудники патруля проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП, регулируют дорожное движение, помогают сотрудникам экстренных службам на месте чрезвычайных ситуаций. Экипажи необходимы для помощи на дороге в ситуации, когда движение затруднено из- за аварий, чрезвычайных ситуаций, изменений схем организации дорожного движения. За это время специалисты дорожного патруля оказали помощь порядка 6 тыс. автомобилистов.