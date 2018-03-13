Прокуратура вновь комплексно проверит подмосковный полигон отходов "Ядрово"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Московской области повторно проведет комплексную проверку полигона отходов "Ядрово" после жалоб в СМИ. Об этом сообщил на открытом форуме Генпрокуратуры "Надзор в экологической сфере" начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин.

"В Московской области на сегодня официально находится 16 полигонов (для размещения отходов), за 2017 год все они были проверены прокурорами, в том числе и в Волоколамском районе была проверка полигона "Ядрово". В сентябре 2017 года там была проведена комплексная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения - отсутствие элементарного ограждения и другие нарушения, связанные с размещением отходов, оформлением документации. В ноябре 2017 года все выявленные нарушения были устранены", - сообщил Надыршин.

"В связи с заявлениями в СМИ о загрязняющих веществах природоохранной прокуратурой вновь организована комплексная проверка. О результатах сообщим позднее, но хочу успокоить население - те мониторинговые данные, которые у нас есть на сегодняшний день, говорят о том, что превышения концентрации вредных веществ, которые опасны для жизни и здоровья, не имеется", - отметил он.

В минувшем году подмосковные прокуроры по итогам проверок компаний, использующих полигоны для размещения мусора, возбудили более 70 дел об административных правонарушениях и внесли 10 представлений для устранения нарушений, в их число попал и полигон "Ядрово".