Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве ко Дню Победы ветераны получат денежные выплаты

Общество
13 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Размер выплат будет зависеть от категории получателей и составит от 3 до 10 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столичные ветераны ко Дню Победы получат материальную помощь, сказал во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

"Традиционно принимаем распоряжение о выплате единовременной материальной помощи ветеранам ко Дню Победы и единовременной материальной помощи чернобыльцам", - сказал он на заседании.

Размер выплат составляет от 3 до 10 тыс. рублей, он будет зависеть от категории получателей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи в 2018 году составляет порядка 158,7 тыс. человек.

В связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама