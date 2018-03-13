В Москве ко Дню Победы ветераны получат денежные выплаты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столичные ветераны ко Дню Победы получат материальную помощь, сказал во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

"Традиционно принимаем распоряжение о выплате единовременной материальной помощи ветеранам ко Дню Победы и единовременной материальной помощи чернобыльцам", - сказал он на заседании.

Размер выплат составляет от 3 до 10 тыс. рублей, он будет зависеть от категории получателей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи в 2018 году составляет порядка 158,7 тыс. человек.

В связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны и другие.