Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дороги для спецтранспорта ФИФА в Ростове-на-Дону полностью подготовят к маю

Общество
13 марта, 15:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, марта. /ТАСС

В рамках подготовки к чемпионату в городе отремонтировали дорожное покрытие на 186 объектах

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Участки дорог в Ростове-на-Дону, по которым будет двигаться спецтранпорт Международной федерации футбола (ФИФА) во время чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью отремонтируют к 15 мая. Об этом сообщили ТАСС в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города.

"В срок до 15 мая планируется полностью завершить работы по ремонту объектов, задействованных в движении клиентских групп и спецтранспорта ФИФА, в том числе улицы Малиновского, 1-й Конной Армии, площадь Комбайностроителей, проспекты Королева, Космонавтов, Чехова", - сказали в управлении.

В рамках подготовки к чемпионату мира в Ростове-на-Дону отремонтировали дорожное покрытие городских дорог на 186 объектах, площадью почти 2,6 млн квадратных метров. В их числе реконструировали центральный мостовой переход через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
2
Биография Олега Табакова
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Умер соратник Березовского Николай Глушков
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама