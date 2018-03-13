Дороги для спецтранспорта ФИФА в Ростове-на-Дону полностью подготовят к маю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Участки дорог в Ростове-на-Дону, по которым будет двигаться спецтранпорт Международной федерации футбола (ФИФА) во время чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью отремонтируют к 15 мая. Об этом сообщили ТАСС в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города.

"В срок до 15 мая планируется полностью завершить работы по ремонту объектов, задействованных в движении клиентских групп и спецтранспорта ФИФА, в том числе улицы Малиновского, 1-й Конной Армии, площадь Комбайностроителей, проспекты Королева, Космонавтов, Чехова", - сказали в управлении.

В рамках подготовки к чемпионату мира в Ростове-на-Дону отремонтировали дорожное покрытие городских дорог на 186 объектах, площадью почти 2,6 млн квадратных метров. В их числе реконструировали центральный мостовой переход через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.