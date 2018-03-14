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Школьники из России завоевали почти 40 медалей на международных олимпиадах в 2017 году

Общество
14 марта, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Уточняется, что всего было завоевано 18 золотых, 14 серебряных и шесть бронзовых медалей

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские школьники в 2017 году завоевали почти 40 медалей на международных состязаниях по математике, физике, химии и другим предметам. Об этом сообщила в среду глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии.

"В 2017 году участники сборных команд Российской Федерации выступили на международных состязаниях по математике, физике, химии, биологии, информатике, географии, астрономии и естественнонаучной олимпиаде и завоевали 38 медалей, в том числе 18 золотых, 14 серебряных и шесть бронзовых", - сказала она.

Министр также отметила, что "в международной олимпиаде по физике и международной естественнонаучной олимпиаде все члены сборных команд страны стали обладателями золотых медалей". "Российский школьник завоевал титул лучшего химика мира," - добавила Васильева.

В целом успешным было выступление сборной на олимпиаде по информатике, где команда страны по количеству набранных баллов заняла третье место среди 82 стран-участниц. "Мы вошли также в пятерку сильнейших стран мира на международных олимпиадах по астрономии и астрофизике, географии", - добавила Васильева.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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