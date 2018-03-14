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Около 200 концертов пройдут в день выборов президента РФ на участках во Владикавказе

Общество
14 марта, 12:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, марта. /ТАСС

Власти региона также организуют на большинстве участков спортивные мероприятия, в которых примут участие титулованные спортсмены

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Владикавказ

Владикавказ

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Владикавказа (Северная Осетия) в день выборов президента России организуют 196 концерта, сообщили в пресс-службе администрации города.

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"18 марта 2018 года станет днем народного единения и солидарности в определении вектора развития страны. Праздник культуры и искусства будет украшением выборного процесса во Владикавказе. В день выборов президента РФ в столице республики планируется проведение 196 концертов", - говорится в сообщении.

Для избирателей Владикавказа свои произведения исполнят как коллективы художественной самодеятельности, так и профессиональные артисты. Концерты будут проходить на всех избирательных участках города дважды - в 11:00 мск и в 16:00 мск. Поклонники изобразительного искусства также смогут ознакомиться с работами начинающих авторов на многих площадках Владикавказа.

Кроме того, на большинстве участков организуют и спортивные мероприятия, в которых примут участие титулованные спортсмены, а также ярмарки с местной продукцией по ценам ниже рыночных.

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