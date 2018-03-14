Около 200 концертов пройдут в день выборов президента РФ на участках во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Владикавказа (Северная Осетия) в день выборов президента России организуют 196 концерта, сообщили в пресс-службе администрации города.

"18 марта 2018 года станет днем народного единения и солидарности в определении вектора развития страны. Праздник культуры и искусства будет украшением выборного процесса во Владикавказе. В день выборов президента РФ в столице республики планируется проведение 196 концертов", - говорится в сообщении.

Для избирателей Владикавказа свои произведения исполнят как коллективы художественной самодеятельности, так и профессиональные артисты. Концерты будут проходить на всех избирательных участках города дважды - в 11:00 мск и в 16:00 мск. Поклонники изобразительного искусства также смогут ознакомиться с работами начинающих авторов на многих площадках Владикавказа.

Кроме того, на большинстве участков организуют и спортивные мероприятия, в которых примут участие титулованные спортсмены, а также ярмарки с местной продукцией по ценам ниже рыночных.