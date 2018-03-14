МЧС предупреждает о мокром снеге с дождем в Москве и области в ближайшее время

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мокрый снег с дождем и гололед ожидаются в Московском регионе в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В ближайшие часы и до ночи в Москве и Московской области местами ожидаются мокрый снег, дождь, гололед и ветер порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе главка.

При непогоде возможны местами повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, заторы на дорогах и ДТП.