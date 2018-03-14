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ВЦИОМ: более 60% россиян отмечают рост качества российского кино в последние два года

Общество
14 марта, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Отмечается, что в ситуации выбора "пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма", более 80% решают отдать предпочтение отечественной картине

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Качество отечественных фильмов, по мнению россиян, в последние два года стало лучше, люди стали чаще выбирать российские ленты для просмотра в кино, сообщается в результатах исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу Фонда кино.

"Более половины респондентов (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами", - говорится в исследовании ВЦИОМ. Отмечается, что "в ситуации выбора "пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма", более 80% решают отдать предпочтение отечественной картине.

Согласно опубликованным на сайте Фонда кино результатам, было опрошено более 8377 зрителей основных кинотеатров. Опрос проводился с декабря 2017 по февраль 2018 года в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Казань, Омск и другие.

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