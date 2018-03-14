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Сборники трудов патриарха Кирилла представили в день православной книги в Москве

Общество
14 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В храме Христа Спасителя представили два тома собрания сочинений - девятый и десятый

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сборники трудов и проповедей Патриарха Московского и всея Руси Кирилла представили в храме Христа Спасителя в день православной книги в среду. передает корреспондент ТАСС.

Издательство Московской патриархии подготовило к этому дню шесть книг. Это два новых тома, девятый и десятый, из собрания сочинений патриарха, а также издания книжной серии "Слово Патриарха". В ней выходят сборники главных цитат предстоятеля РПЦ по злободневным темам.

"Чем сложнее становится жизнь с точки зрения обилия информации, тем сложнее людям читать длинные тексты. У современного человека времени на это просто нет... Здесь же цитаты распределены по рубрикам. Читатель знакомится с рубрикой, потом просматривает цитаты, и у него создается ясное впечатление, как патриарх относится к тому или иному вопросу", - рассказал предстоятель.

По словам руководителя издательства Московской патриархии епископа Балашихинского Николая, наиболее интересными для светского читателя среди изданных книг могут стать сборники "Живая память: святые и мы", где в том числе рассказывается о подвиге новомучеников, а также книга "О смыслах". "Это одна из первых попыток собрания "идей-суждений": избранные мысли, взгляды и позиции патриарха. В издание включены наиболее актуальные, основополагающие высказывания, позволяющие представить многогранный опыт и житейскую мудрость предстоятеля", - отметил епископ Николай.

Материалы книги "О смыслах" выходят за рамки чисто религиозной тематики и отражают круг разных социальных проблем. Например, к ней есть такие разделы, как "Противодействие абортам", "Философия", "Туризм", "Фанатизм", "Целеполагание" и еще более сотни рубрик, расположенных в алфавитном порядке.

День православной книги отмечается во всех епархиях Русской православной церкви с 2010 года. Праздник приурочен к дате 14 марта 1564 года, когда на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол". В этом году в храме Христа Спасителя в этот день прошел благотворительный музыкально-театральный праздник. Его гостями стали более 1300 детей. Патриарх подарил ребятам новые детские книги, изданные при поддержке правительства Москвы.

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