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Reuters: сотрудницы Microsoft обвинили компанию в гендерной дискриминации

Общество
14 марта, 17:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

В общей сложности внутри корпорации было зарегистрировано всего 238 жалоб схожего содержания

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудницы корпорации Microsoft подали на нее сотни жалоб, обвиняя ее в дискриминации по половому признаку в период с 2010 по 2016 годы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как удалось выяснить агентству, еще в 2015 году в федеральный окружной суд Сиэтла (штат Вашингтон) несколькими женщинами был подан иск против Microsoft, в котором они обвинили компанию, производящую программное обеспечение в отказе от повышения заработной платы или продвижения по службе. В нем как раз упоминалось о том, что в указанный период внутри компании было зарегистрировано всего 238 жалоб схожего содержания.

Иск все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Однако в настоящее время адвокаты истцов работают над тем, чтобы объединить все эти жалобы в один коллективный иск, который, по их мнению, может представить интересы более 8 тыс. женщин из Microsoft.

Представители Microsoft отрицают существование политики дискриминации в отношении своих сотрудниц. Во вторник компания выступила с заявлением о том, что она обладает собственной надежной системой для расследования и урегулирования проблем, поднимаемых ее служащими. По данным Microsoft, она ежегодно тратит более $55 млн на программы поощрения разных форм "разнообразия и инклюзивности". В компании в настоящее время заняты примерно 74 тыс. сотрудников на территории США.

Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. Она является одной из крупнейших транснациональных корпораций, которая производит программное обеспечение. Бренд Microsoft входит в тройку самых дорогих в мире.

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