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МЧС продлило до четверга экстренное предупреждение о непогоде в Москве и области

Общество
14 марта, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Днем ожидается метель, ветер до 15 м/с

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Столичное управление МЧС России предупреждает о сильном мокром снеге и порывистом ветре, которые ожидаются в Московском регионе в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В течение суток 15 марта в Москве и Московской области ожидается сильный снег, утром мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 м/с. К вечеру понижение температуры воздуха до минус 7 - минус 10 градусов, сильная гололедица", - сказали в пресс-службе главка.

При непогоде возможны местами повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта; значительное ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, снежные заносы на автотрассах, пробки и аварийные ситуации, а также увеличение количества ДТП.

Ранее столичный главк МЧС России распространил аналогичное предупреждение на среду, с сохранением в ночь на четверг.

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