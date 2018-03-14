Второй памятник Марине Цветаевой появится в Москве до конца года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке в городе памятника поэтессе Марине Цветаевой до конца 2018 года. Документ опубликован в среду на сайте мэрии.

"Установить до 31 декабря 2018 г. монумент М. И. Цветаевой на территории ГБОУ "Школа №1619 имени М. И. Цветаевой", - говорится в документе.

Школа №1619 находится на Таллинской улице в районе Строгино в Северо-Западном административном округе.

Все работы по проектированию, изготовлению и установке памятника будут выполняться за счет средств Российской академии художеств, отмечается в документе.

Инициатива установки памятника исходила от коллектива школы. В 2015 году ее одобрили члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме и поддержал департамент образования, однако тогда установку памятника отложили из-за отсутствия заключения независимой искусствоведческой экспертизы и информации о гарантированных источниках финансирования.

В Москве уже есть памятник Цветаевой, он был открыт в 2007 году в Борисоглебском переулке (район Арбат Центрального административного округа) напротив дома, где поэтесса жила в молодости до эмиграции. Сейчас там расположен Дом-музей Цветаевой.