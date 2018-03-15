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На полигоне "Ядрово" в Подмосковье создадут систему утилизации свалочного газа до 15 июня

Общество
15 марта, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Соответствующее соглашение заключили оператор полигона и нидерландская компания Multriwell

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Оператор мусорного полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамком районе Московской области ООО "Ядрово" и нидерландская компания Multriwell подписали в четверг соглашение о создании системы утилизации газа на свалке. Видео подписания было опубликовано в Instagram муниципального информационного агентства "Волоколамский край", его достоверность подтвердили в пресс-службе администрации района.

"Система дегазации должна быть возведена на "Ядрово" до 15 июня", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Волоколамского района. Ранее на неприятный запах, распространяющийся со свалки, и плохие условия жизни неоднократно жаловались местные жители.

Генеральный директор ООО "Ядрово" Алексей Сулимов отказался комментировать ТАСС подписанное соглашение, однако ранее он заявлял, что компания привлечет к этому проекту порядка 200 млн рублей.

По его словам, сейчас на "Ядрове" засыпается грунтом отработанная часть полигона и готовится к запуску новый сегмент свалки для приема отходов. Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, этот сегмент "Ядрова" будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.

3 марта в Волоколамском районе прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, требовали его закрытия и рекультивации и отставки нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев до 15 июня и взял ее на личный контроль.

Еще один масштабный митинг местных жителей прошел 10 марта у ворот "Ядрова", в нем участвовали около 1 тыс. человек. Активисты продолжают с прошлой недели пытаться препятствовать въезду мусоровозов из других муниципалитетов на свалку.

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