Путин рассказал, как не пустил протестующих в здание советской спецслужбы в ГДР в 1989 г.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как ему удалось не пустить митингующих в здание советской разведки в Дрездене в декабре 1989 года.

В фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном в социальных сетях, рассказывается о событиях конца 1989 года, когда в ГДР протестующие штурмом взяли здание Штази (министерство государственной безопасности ГДР), а затем хотели попасть в здание КГБ, чтобы получить архивы. В тот момент Путин выступил в качестве переговорщика.

"Толпа - она, конечно, и есть толпа, но все-таки то, что происходило тогда в ГДР, было естественным ходом событий", - считает Путин. И признается: "Мы, безусловно, тогда не могли просто выложить на улицу дела оперативных разработок, какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали".

Он уточнил, что сотрудники советской разведки "работали с территории ГДР по другим странам, как тогда говорили, по странам главного противника". "Но, конечно, мы не могли ничего этого отдать, несмотря на известную степень законности требований тех, кто пришел к нашему зданию и требовал проверок", - подчеркнул Путин.

По его словам, "пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договоренностей, пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо". "У меня была миссия переговорщика. Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. Я ответил, что здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", - пересказал ход событий нынешний президент России.

Он припомнил и другие обстоятельства произошедшего: "Они спросили - а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, ответить по легенде. Сказал, что я переводчик. А почему у вас машины с немецкими номерами? Потому что положено по соглашению соответствующему. Собственно говоря, такая небольшая дискуссия".

"Мне пришлось поднять по тревоге группу охраны. Никакой ругани не было, я просто старался объяснить, кто мы такие и почему мы не можем допустить осмотра", - рассказал Путин. В какой-то момент он повернулся спиной к протестующим. "Да, так пришлось сделать. Мне казалось, что таким образом мы, во-первых, демонстрируем определенное доверие к этим людям, а, во-вторых, отсутствие желания с нашей стороны этого конфликта", - объяснил он.

По мнению Путина, "самое главное, что не дошло до конфликта, не было никаких столкновений, пострадавших". "Мы не могли себя вести иначе, потому что это же все-таки подразделение внешней разведки Советского Союза. Мы не могли туда никого допустить", - подчеркнул он.

Говоря о событиях 1989 года в ГДР, Путин высказал убежденность: "Преследовать людей за то, что они жили в другом государстве и выполняли служебный долг в рамках конституции страны, это, мне кажется, совершенно неприемлемо".

Он признался, что в то время не думал о последствиях объединения Германии и приближении НАТО к границам России. "Я тогда вообще об этом не думал. Я был рядовым оперативным работником. Но вряд ли кто-то мог себе представить, что ситуация будет разворачиваться именно таким образом", - считает Путин.

Работа в разведке под псевдонимом Платов

Он и его тогдашние сослуживцы рассказали в интервью к фильму и другие детали работы в разведке. "Работа в разведке - это не беготня по канализациям и не стрельба. Стрелять учили, конечно, я стрелял неплохо из табельного оружия и с парашютом прыгал, и танками объезжали", - рассказал Путин. И добавил: "А так я люблю пострелять из винтовки, из карабина. Получается".

Рассказывая об учебе в Краснознаменном институте КГБ СССР им. Андропова, он признался, что имел псевдоним Платов. "Я не выбирал, псевдонимы были выданы руководством курса. Об этом не принято рассказывать, это связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящие фамилии друг друга", - объяснил он.

Наставник Путина Лазарь Матвеев рассказал, что его воспитанника отличали "умение беседовать с людьми, ладить, извлекать из этого пользу". Один из сослуживцев - Сергей Чемезов, ныне возглавляющий госкорпорацию "Ростех", поделился некоторыми воспоминаниями о жизни и работе в Дрездене вместе с Путиным. Чемезов назвал его "неконфликтным", а также припомнил, что у работавших в Дрездене "по пятницам была баня, собирались, пиво пили".

Сам Путин признался, что его любимой маркой пива остается "Радебергер". "Я люблю, но стараюсь пить его поменьше, потому что от него появляется пивной живот", - с улыбкой заметил Путин. Он пообещал, что если получится, то зайдет в дрезденский бар, в котором любил бывать раньше. "И там точно кружку "Радебергера" выпью", - сказал Путин.

"Кстати, мне Ангела [Меркель, канцлер ФРГ] время от времени несколько бутылочек присылает. Если приезжаю, она меня всегда спрашивает: "Что тебе приготовить?". Потом говорит: "Знаю, "Радебергер", - рассказал он.