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Путин рассказал о том, как помог Собчаку уехать из России

Общество
15 марта, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По словам президента, он не хотел, чтобы клеветническая кампания захлестнула экс-мэра Петербурга и "унесла его в могилу раньше времени"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях, поделился воспоминаниями о том, как помог уехать из страны подвергшемуся клеветнической кампании Анатолию Собчаку и объяснил мотивы, почему он это сделал.

"Да, я помог ему уехать из страны для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени", - сказал президент. Он напомнил, что Собчак "был человек такой неординарный, очень яркий".

"Он себя не жалел, не дорожил ни своей карьерой, ни своим здоровьем. Когда я говорю "не дорожил карьерой", имею ввиду, что он многие вещи говорил такие, которые может быть не следовало бы говорить человеку, занимающемуся публичной деятельностью. Может быть о чем-то надо было помолчать, что-то иначе сформулировать. Но он был другой человек", - рассказал Путин.

Российский лидер предположил, что возможно из-за такого склада характера Собчак и проиграл выборы в Санкт-Петербурге. "Но не только поэтому, а еще и потому, что против него была развязана достаточно интенсивная и грязная кампания, клеветническая в полном смысле этого слова. Против него без всяких основания, я абсолютно в этом убежден, были возбуждены уголовные дела", - добавил президент.

В свою очередь глава "Роснефти" Игорь Сечин заметил, что "Собчак, надо сказать, проиграл на уровне погрешности, выиграл Яковлев". "Надо отдать должное, Владимир Владимирович получил приглашение Яковлева на работу в Петербурге, на продолжение работы. Но ответил так на это приглашение: "Лучше быть расстрелянным за преданность, чем повешенным за предательство", - поделился воспоминаниями Сечин.

Рассказывая о мотивах своего поступка, Путин заявил, что не думал о том, что рискует. "Нет, я не думал об этом. Честно говоря, никому не советую делать такой выбор. Выбор должен быть всегда в пользу справедливости и против всякой лжи и вранья. Если так по жизни идти, то в конечном итоге, вдолгую всегда выигрываешь", - сказал он. "Чем я рисковал? Карьерой? Разве это идет в какое-то сопоставление с жизнью и здоровьем человека? - добавил он. - Собчак был болен. Он реально был болен. Он же потом ушел из жизни именно из-за болезни сердца".

При этом, по словам главы государства, "если бы узнали те, кто боролся с ним, что это был я [а я по большому счету не очень это скрывал], чего-нибудь могли наверное сделать". "Но повторяю еще раз: если поставить на чашу весов жизнь и здоровье человека, его доброе имя с одной стороны и какие-то карьерные интересы с другой стороны с другой, то я думаю, что понятно, что первое гораздо ценнее, чем второе", - подытожил российский лидер.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил, что в этом заключается жизненная позиция Путина: "людей, с которыми ты работаешь, которым ты доверяешь, нельзя сдавать, им надо помогать".

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович Собчак, Анатолий Александрович
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