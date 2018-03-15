Сотни детей приняли участие в акции к юбилею Исаакиевского собора в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Около 500 детей приняли участие в художественной акции "Дети рисуют в храме", посвященной отмечаемому в этом месяце 200-летию начала строительства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом на открытии акции сообщил журналистам председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

В этом году акция, в рамках которой Исаакиевский собор превращается в творческую мастерскую, проходит в 11-й раз. В 2016 году ее приурочили к 55-летию первого полета человека в космос - в честь даты космонавты с Международной космической станции прислали детям специальное видеообращение.

Акция проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, городского комитета по социальной политике и некоммерческой организации "Международный фонд поддержки культуры "Мастер Класс".

"Мероприятие [проходит] в юбилейный для Исаакиевского собора год. Ребят здесь больше, чем в предыдущие годы. Если не ошибаюсь, 500", - отметил глава комитета.

Акцию "Гимн великим мастерам" организовали в формате мастер-класса. Участники, в том числе воспитанники детских сиротских учреждений, дети из хосписов и реабилитационных центров, учащиеся художественных студий и общеобразовательных учреждений, расположились в пространстве Исаакиевского собора за мольбертами или разложив материалы для творчества прямо на полу. Под руководством опытных художников они импровизировали на заданную тему.

"Мы готовимся с января. Студенты, наши волонтеры идут в эти учреждения, готовят детей. Потом мы рисуем, потом у нас конкурс детского творчества и бал на 2 тыс. человек, который состоится в Музее этнографии", - рассказала ТАСС один из организаторов акции, петербургский художник Тамара Семенова. По ее словам, лучшие работы юных участников опубликуют в книге и в одном из специализированных журналов.

"Одновременно с нами рисуют Париж, Милан, Берлин, Амстердам, Пекин и Нью-Йорк. Они рисуют на тему России, петербургского зодчества", - рассказала Семенова.

В зарубежных городах художественные мероприятия проходят в культурных центрах.

Об истории собора

Первую церковь во имя Исаакия Далматского построили в Петербурге по указу императора Петра I, который родился в день памяти этого святого. Впоследствии она несколько раз меняла облик. Недовольство Александра I внешним видом третьего по счету храма побудило начать перестройку здания, которая продолжалась с 1818 года около четырех десятилетий. Торжественное освящение собора состоялось в 1858 году.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, а в 1990 году в нем восстановили православные богослужения.

Здание находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

О статусе собора

В конце декабря 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви состоится в ближайшем будущем несмотря на то, что по состоянию на конец 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл не подписал официальное обращение с соответствующей просьбой.

Однако в начале марта 2018 года директор ГМП "Исаакиевский собор" заявил журналистам, что никаких изменений в статусе собора не произошло и в ближайшее время не предвидится.

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.