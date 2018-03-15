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Роскомнадзор с начала года заблокировал почти 150 порносайтов

Общество
15 марта, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Еще более 1,5 тыс. ресурсов находятся в процессе блокировки

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала 2018 года заблокировал около 150 сайтов с порнографическим контентом, еще более 1,5 тыс. в настоящий момент находятся в процессе блокировки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регулятора.

"С начала 2018 года операторы связи на основании решений судов ограничили доступ к 149 сайтам, на которых размещена информация порнографического характера. Всего в настоящий момент блокируется 1 тыс. 642 таких сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что за последние несколько дней Роскомнадзор заблокировал несколько десятков порносайтов, в том числе сервисы для трансляций контента эротического содержания. По данным СМИ, 13 марта надзорное ведомство заблокировало семь интернет-ресурсов, 12 марта - восемь сайтов.

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