Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кавказский научно-образовательный математический центр открылся в Адыгее

Общество
15 марта, 18:50 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 15, марта. /ТАСС

Преподавать в центре на постоянной основе будут ведущие математики страны и зарубежные ученые

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Официальное открытие регионального научно-образовательного математического центра "Кавказский математический центр Адыгейского госуниверситета" в четверг приурочили к заседанию президиума Совета ректоров вузов Кубани и Адыгеи в столице республики.

"Поздравляю всех с этим значимым для Кавказского региона событием. Одно из направлений работы нового математического центра - взаимодействие с общеобразовательными организациями для развития способностей одаренных детей юга России. Это во многом будет способствовать подготовке будущих научных кадров для страны", - сообщил на заседании ректоров глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как прокомментировал ТАСС ректор Адыгейского госуниверситета (АГУ) Рашид Хунагов, вуз прошел двухэтапный отбор среди 65 вузов России и получил право на создание регионального математического центра по подготовке одаренных детей юга России не случайно. Комиссия Минобрнауки России учла тот факт, что в республике за последние 20 лет при активном участии факультета математики и компьютерных наук вуза создали уникальную систему поиска и подготовки математически одаренных детей.

Преподавать в центре на постоянной основе будут ведущие математики страны и зарубежные ученые - федеральные профессора, руководители научных школ в области дискретной математики, IT-технологий, динамических систем и других современных направлений математики. АГУ уже много лет сотрудничает с одним из лучших вузов страны - Московским физико-техническим институтом (МФТИ), поэтому проект возглавляет директор Физико-технической школы прикладной математики и информатики МФТИ профессор Андрей Райгородский, пояснил Хунагов.

"Проект предусматривает повышение уровня математических знаний школьников и студентов в регионе, подготовку на базе АГУ высокопрофессиональных кадров математиков и программистов. Часть работы для школьников юга России будет проводиться дистанционно. Кроме того, планируется создать сеть опорных школ для трансляции программ Центра", - прокомментировал на заседании ректоров Райгородский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Адыгея
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама