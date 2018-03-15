Кавказский научно-образовательный математический центр открылся в Адыгее

МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Официальное открытие регионального научно-образовательного математического центра "Кавказский математический центр Адыгейского госуниверситета" в четверг приурочили к заседанию президиума Совета ректоров вузов Кубани и Адыгеи в столице республики.

"Поздравляю всех с этим значимым для Кавказского региона событием. Одно из направлений работы нового математического центра - взаимодействие с общеобразовательными организациями для развития способностей одаренных детей юга России. Это во многом будет способствовать подготовке будущих научных кадров для страны", - сообщил на заседании ректоров глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как прокомментировал ТАСС ректор Адыгейского госуниверситета (АГУ) Рашид Хунагов, вуз прошел двухэтапный отбор среди 65 вузов России и получил право на создание регионального математического центра по подготовке одаренных детей юга России не случайно. Комиссия Минобрнауки России учла тот факт, что в республике за последние 20 лет при активном участии факультета математики и компьютерных наук вуза создали уникальную систему поиска и подготовки математически одаренных детей.

Преподавать в центре на постоянной основе будут ведущие математики страны и зарубежные ученые - федеральные профессора, руководители научных школ в области дискретной математики, IT-технологий, динамических систем и других современных направлений математики. АГУ уже много лет сотрудничает с одним из лучших вузов страны - Московским физико-техническим институтом (МФТИ), поэтому проект возглавляет директор Физико-технической школы прикладной математики и информатики МФТИ профессор Андрей Райгородский, пояснил Хунагов.

"Проект предусматривает повышение уровня математических знаний школьников и студентов в регионе, подготовку на базе АГУ высокопрофессиональных кадров математиков и программистов. Часть работы для школьников юга России будет проводиться дистанционно. Кроме того, планируется создать сеть опорных школ для трансляции программ Центра", - прокомментировал на заседании ректоров Райгородский.