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Путин: реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны

Общество
15 марта, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Президент России добавил, что страна заинтересована в успехе каждого талантливого молодого специалиста

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед участниками форума "Россия - страна возможностей", в котором принимают участие молодые предприниматели, управленцы, волонтеры и специалисты в различных отраслях экономики.

Президент отметил, что на форуме собрались люди разных возрастов и направлений деятельности, которых объединяет нечто общее - "вы все талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди, вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями, и добились результата". "И таких людей у нас в стране очень много - от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Сочи и Севастополя. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины", - заявил Путин.

Выразив уверенность в том, что все участники форума способны реализовать свои планы и идеи, "для того чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого", обратился к залу с вопросом: "А ты сможешь?" "Я смогу", - хором прокричали ответ участники форума. "Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать, - отметил Путин. - Россия ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы и начинания, творческие задумки". Он добавил, что "если это произойдет, то будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, будет успешной, будет страной, которой все мы будем гордиться".

В завершении своей речи Путин вновь обратился к аудитории: "Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?" "Да!" - в один голос ответили собравшиеся в зале.

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