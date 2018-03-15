В ростовских отелях на время ЧМ-2018 осталось около 15% свободных мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Свободные места в гостиницах Ростова-на-Дону еще есть, порядка 15% номерного фонда не загружено. Об этом сообщила журналистам в четверг член координационного совета по туризму при правительстве Ростовской области Татьяна Нечепаева.

"Если 15% осталось сейчас - это хорошо. Потому что отели хорошо грузятся. До 1 февраля вообще не было мест, потом по контракту с Match Accommodation они скорректировали места. 15% где-то остались. Мы не ожидали, что многие приедут на один день", - пояснила она.

По ее словам, в Ростовской области сейчас есть 422 отеля, которые вошли в федеральный реестр гостиничных объектов. Из них 162 - в Ростове-на-Дону. Спортивные команды во время чемпионата будут жить в отелях Рамада (Ramada) и Меркюр (Mercure).

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.