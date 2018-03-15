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Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь 500 сирийцам, покидающим Восточную Гуту

Общество
15 марта, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Они получили продукты питания и вещи первой необходимости

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова передал продукты питания и вещи первой необходимости порядка 500 жителям Сирии, покидающим Восточную Гуту. Об этом в четверг сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, волонтеры фонда вплотную приблизились к линии фронта, расположившись в трехстах метрах от зоны военного конфликта. "Волонтеры РОФ <...> совместно с российскими военнослужащими в Сирии развернули пункт оказания помощи гражданским лицам, которые выходят из охваченных боевыми действиями районов Восточной Гуты. В настоящее время город покинули около пятисот мирных жителей. Они получили от наших волонтеров продукты питания и вещи первой необходимости", - написал глава Чечни на своей странице "ВКонтакте".

Как добавил Кадыров, покинувшие Восточную Гуту мирные жители позже были доставлены в пункт временного содержания беженцев, организованный фондом в километре от зоны боевых действий.

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