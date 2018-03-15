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Кадыров учредил грант для поддержки социальных и общественно-политических проектов

Общество
15 марта, 20:51 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, марта. /ТАСС

Их сумма составит три миллиона рублей

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ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров учредил грант на поддержку социальных и общественно-политических проектов некоммерческих организаций, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров учредил грант для НКО. Сумма гранта составит три миллиона рублей и будет направлена на поддержку социальных и общественно-политических проектов НКО", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным администрации главы и правительства республики, на территории Чечни зарегистрированы 613 некоммерческих организаций, из них 12 организаций в 2017 году выиграли гранты различных министерств и ведомств на сумму более 23 млн. рублей.

"Рамзан Кадыров призвал НКО инициировать и реализовывать социально-значимые проекты, направленные на решение проблем, стоящих перед обществом, активнее участвовать в программах по профилактике экстремизма, наркомании, различных антиобщественных явлений, нарушений правил дорожного движения, укреплению духовно-нравственных ценностей народа", - отметили в пресс-службе.

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