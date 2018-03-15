Минздрав России выявил проблемы в лечении онкологии в регионах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минздрав России проанализировал качество лечения онкологии в регионах и выявил дефекты. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в четверг на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук (РАН).

"Мы проанализировали, как осуществляется медицинская помощь в нашей стране, во всех регионах. И выявили огромное количество дефектов", - сказала она.

Дефекты касаются и диагностики, и лечения онкологии, и квалификации специалистов. По словам Скворцовой, разница между квалификациями в онкологических службах в разных регионах очень велика.

В целом же, по словам министра, на данный момент можно констатировать значительное отставание РФ в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний. По итогам 2017 года одногодичная летальность составляет 22%, а пятилетняя выживаемость приближается к 54%. Целевыми показателями по этим направлениям являются 70% - по пятилетней выживаемости, и 12% - по одногодичной летальности.

Пути решения

Для того, чтобы ликвидировать обозначение дефициты и прийти к целевым показателям пятилетней выживаемости и одногодичной летальности, необходим "полный переход для каждого больного, независимо от того, где он проживает, на единый код онкологического заболевания".

"Он включает не только локализацию, наличие или отсутствие отдаленных метастазов, не только морфологические, иммуногистохимические маркеры, но и островные генетические маркеры, которые позволяют - даже если половина этого кода идентична - вести совершенно по-разному пациентов и выходить на разные международные протоколы лечения", - сказала министр.

Скворцова пояснила, что, к примеру, при опухоли молочной железы при одной и той же стадии и локализации будет пять вариантов протоколов лечения - в зависимости от генетики.

В стране также создаются головные федеральные центры по ключевым направлениям. "Для того, чтобы можно было научить всю страну делать вот так, а не иначе, мы организовали все наши национальные медицинские центры, которые сейчас являются головными медицинскими центрами и осуществляют с этого года по госзаданию головные функции, в том числе телемедицинские", - пояснила министр.

Второе экспертное мнение каждому

"Для того, чтобы облегчить эту работу, мы создаем референсные медицинские центры. Академик [Георгий] Франк возглавит, соответственно, иммуногистохимию <…> и сейчас уже начал сертифицировать во всех регионах те центры, которые будут в этой сети", - сказала министр.

Аналогичные центры появятся по томографии, ранней диагностике и другим направлениям.

"То есть мы создаем для всей страны сетевую возможность второго экспертного мнения, высшего экспертного мнения - это очень важно", - уточнила министр.