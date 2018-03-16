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Роспотребнадзор предупредил о тяжелой ситуации с дифтерией в Йемене

Общество
16 марта, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация в Йемене в настоящее время одна из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Йемен, о тяжелой ситуации в этой стране в связи с дифтерией. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 марта текущего года, в результате вспышки дифтерии в Йемене с августа прошлого года погибли 73 человека. Всего за этот период в 20 из 23 провинций Йемена зарегистрировано 1294 случая заболевания дифтерией, особенно пострадали центральный и западный регионы страны.

"ВОЗ оценивает ситуацию в Йемене как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире в настоящее время", - отмечает Роспотребнадзор.

Дифтерия - инфекционное заболевание, к симптомам которого относятся повышение температуры и отек мягких тканей шеи. Наибольшую опасность представляют токсическая и геморрагическая формы заболевания, при которых может быть поражена сердечная мышца или нарушена работа нервной системы вплоть до наступления паралича.

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