Роспотребнадзор предупредил о тяжелой ситуации с дифтерией в Йемене

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Йемен, о тяжелой ситуации в этой стране в связи с дифтерией. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 марта текущего года, в результате вспышки дифтерии в Йемене с августа прошлого года погибли 73 человека. Всего за этот период в 20 из 23 провинций Йемена зарегистрировано 1294 случая заболевания дифтерией, особенно пострадали центральный и западный регионы страны.

"ВОЗ оценивает ситуацию в Йемене как одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире в настоящее время", - отмечает Роспотребнадзор.

Дифтерия - инфекционное заболевание, к симптомам которого относятся повышение температуры и отек мягких тканей шеи. Наибольшую опасность представляют токсическая и геморрагическая формы заболевания, при которых может быть поражена сердечная мышца или нарушена работа нервной системы вплоть до наступления паралича.