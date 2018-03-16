В Карелии появятся 11 стационарных и два мобильных фельдшерско-акушерских пункта

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Два передвижных и 11 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построят в Карелии в текущем году. Об этом в пятницу ТАСС сообщила и. о. первого заместителя министра здравоохранения республики Елена Кузьмичева.

"В этом году мы планируем построить 11 стационарных модульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобрести два передвижных ФАПа. На эти цели Карелии из федерального бюджета выделены 73,2 млн рублей", - сказала Кузьмичева.

По ее словам, в настоящее время определяются населенные пункты для их размещения.

Кузьмичева отметила, что всего в республике насчитывается 131 стационарный и семь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

"Некоторые ФАПы нуждаются в капитальном ремонте, некоторые приходят в негодность", - сказала она .

В 2017 году в разных районах республики появились десять новых стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, три из них построили за счет внебюджетных средств, добавила и. о. первого заместителя министра здравоохранения Карелии.