Курские власти попросили Минздрав помочь региону в лечении редких заболеваний

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Курская область нуждается в поддержке на федеральном уровне для обеспечения дорогостоящими лекарствами людей с орфанными (редкими) заболеваниями. Для этого власти региона обратились в Минздрав РФ с просьбой расширить программу "Семь нозологий" (предполагает отдельное финансирование из федерального бюджета централизованной закупки дорогостоящих лекарств), сообщила ТАСС замруководителя комитета здравоохранения региона Анна Дубровская.

"Среди этих заболеваний есть четыре заболевания очень затратных. Такое заболевание как мукополисахаридоз [заболевание соединительной ткани] - у нас в регионе проживает двое детей, на их обеспечение тратится более 60 млн в год. Мы обращались в Министерство здравоохранения с просьбой включить ряд заболеваний дорогостоящих в программу "Семь нозологий", чтобы хотя бы часть расходов возложить на федеральный бюджет", - сказала замруководителя комитета здравоохранения региона.

По словам Дубровской, областной комитет здравоохранения ожидает подвижки в решении данного вопроса в 2019 году.

"В каком виде это будет, возможно субсидии, мы пока еще не знаем", - добавила собеседница агентства.

В 2017 году Курская область направила более 106 млн руб. на препараты для лечения орфанных заболеваний, в 2016 году - 93 млн. При этом количество нуждающихся в медикаментах для лечения редких заболеваний, в основном импортных, в регионе возрастает и на сегодняшний день насчитывает 133 человека, большинство из них дети.

В ряде других регионов Центрального федерального округа ситуация по обеспечению лекарственными препаратами людей с орфанными заболеваниями менее сложная. Так, в Ярославской области, где проживает 140 больных редкими заболеваниями, в 2017 году было отпущено лекарств на сумму свыше 68 млн рублей. Власти Тверской области на обеспечение 162 жителей региона с редкими заболеваниями в 2017 году направили более 96 млн рублей.