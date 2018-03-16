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В первой городской больнице Архангельска заработал новый нейрохирургический микроскоп

Общество
16 марта, 12:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 16, марта. /ТАСС

С его помощью будут проводить операции на головном и спинном мозге, на позвоночнике, а также на периферических нервах

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Новый операционный микроскоп для проведения нейрохирургических операций начал работать в первой городской больнице Архангельска. Больницу оснастят современным нейрохирургическим микроскопом, заявил в октябре во время визита в Архангельск полпред президента в СЗФО Николай Цуканов.

"Стоимость микроскопа составила около 25 миллионов рублей. Средства выделены за счет областного бюджета во исполнение поручений президента РФ и губернатора Архангельской области. Новый микроскоп не требует балансировки, с помощью нажатия кнопки аппарат легко можно зафиксировать в нужном положении. Кроме того, микроскоп оснащен встроенной видеокамерой, что позволяет вести запись операции", - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Архангельской области.

При помощи микроскопа нейрохирурги уже провели три операции. "Таких микроскопов в нашей стране немного. В новом микроскопе увеличена глубина резкости и четкость изображения. Это позволяет видеть все, что происходит в глубине раны, при этом не меняя часто фокус", - приводит пресс-служба слова заведующего нейрохирургическим отделением Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич Виктора Порохина.

Новый аппарат будет задействован во всех разделах нейрохирургии. С его помощью планируют проводить операции на головном и спинном мозге, на позвоночнике, а также на периферических нервах.

Ежегодно в региональный сосудистый центр поступает около 180 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, из них 22,5% проведено оперативное лечение. В соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю "нейрохирургия", нейрохирургическое отделение на более 30 коек должно быть оснащено двумя операционными микроскопами. До ввода в строй нового микроскопа нейрохирургическое в отделении больницы на 45 коек был только один операционный микроскопом, который ввели в эксплуатацию в 2004 году и полностью исчерпал ресурс.

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