Корпуса нового лагеря "Солнечный" в "Артеке" сдадут в 2018 году

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/, 16 марта. /ТАСС/. Все жилые корпуса нового артековского лагеря "Солнечный" построят и сдадут под ключ в 2018 году, а летом 2019 года лагерь примет первых детей на отдых. Об этом рассказал журналистам в пятницу начальник территориального управления компании "Стройгазмонтаж", которая занимается строительством лагеря, Глеб Иванов.

"Мы к концу этого года должны обеспечить полностью готовность спальных корпусов под ключ, с внутренней отделкой, коммуникациями. К лету следующего года лагерь примет первых детей", - сказал Иванов.

Строительство нового лагеря началось в прошлом году. Он сможет принять 2 тыс. детей, для этого создадут 12 жилых корпусов.

Также в лагере появится приемный корпус с медицинским центром и дворец спорта с бассейном, скалодромом, залами для занятий настольным теннисом и единоборствами, открытыми спортивными площадками на кровле здания и универсальным залом на 500 мест.

Центральная часть образовательного центра предстанет в виде атриума высотой 20 метров и амфитеатром. Вокруг разместятся учебные классы, медиатека, лаборатории и столовая на 1,2 тыс. мест.

С открытием комплекса "Солнечный" "Артек" будет принимать 5 тыс. детей в смену и более 50 тыс. детей в год. Как отметили в пресс-службе "Артека", на сегодняшний день в ходе строительства нового лагеря освоили более 2 млрд рублей, что делает его одним из самых крупных детских инвестпроектов России последних лет.

История проекта

Возведение "Солнечного" продолжает реализацию советского генерального плана строительства Большого Артека, утвержденного в 1970 году Бюро ЦК ВЛКСМ (автор генплана - архитектор А. Т. Полянский). Строительство лагеря "Солнечный" приостановили в советское время в силу сложных природных условий, не позволявших обеспечить безопасность строений технологиями того времени. Впоследствии вопрос закрыли вследствие распада СССР вплоть до 2014 года.

Как пояснил Глеб Иванов, современные технологии позволяют построить этот лагерь, в частности, для укрепления склонов использовали 3 тыс. свай.

В пресс-службе "Артека" отметили, что новый лагерь строится в соответствии с экологическими требованиями, также решили вопрос о сохранении исторических объектов, обнаруженных здесь.

"На территории строительства заблаговременно были проведены работы по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, благодаря чему были обнаружены и музеефицированы основание христианской базилики VI века и древний крымско-татарский некрополь. Территория исторических памятников была исключена из планов застройки", - пояснили в пресс-службе.

Об "Артеке"

В прошлом "Артек" - знаменитый пионерский лагерь СССР. После развала Советского Союза, когда Крым оказался в составе Украины, детский центр испытывал серьезное недофинансирование со стороны государства, при этом обсуждались вопросы его возможной продажи частным лицам.

После воссоединения Крыма с Россией ситуация в "Артеке" начала меняться. Весной 2014 года его перевели на баланс Крыма, затем центр стал федеральной собственностью.

12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития МДЦ до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км. По словам директора "Артека", в первом квартале следующего года количество детей, отдохнувших в лагере с 2014 года превысит 100-тысячную отметку.