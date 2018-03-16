Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плакаты победителей конкурса ОНФ "День выборов" появились на улицах 73 регионов РФ

Общество
16 марта, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Их также разместили в более чем 12 тыс. социальных объектах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работы, которые победили в конкурсе предвыборных плакатов Общероссийского народного фронта (ОНФ), появились на улицах и социальных объектах в 73 субъектах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в пятницу.

"В 73 субъектах плакаты выпущены тиражом в общей сложности свыше 47,5 тыс. экземпляров - в формате как небольших стикеров, так и огромных баннеров. На плакаты уже обратили внимание, например, жители Кирова, Махачкалы, Уфы, Орла, Вологды, Калуги, Москвы и Владикавказа", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что плакаты появились в более чем 12 тыс. социальных объектах.

"Своеобразная выставка социальной рекламы появилась также в 90 вагонах метро, на 43 железнодорожных платформах и на пяти вокзалах, в 6.5 тыс. автобусах, троллейбусах и трамваях по всей стране", - отмечается в пресс-релизе.

Конкурс плакатов "День выборов" стартовал 23 января 2018 года, оргкомитет получил более 6,5 тыс. работ со всей России. По итогам выбрали 50 лучших работ, первая десятка авторов стала победителями, остальные 40 - лауреатами конкурса. Лучшие работы отбирались по трем номинациям: "Школьники", "Любители" и "Профессиональные художники или студии". В ОНФ уточнили, что самому младшему участнику четыре года, а самому старшему - 82.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан Башкортостан Северная Осетия Орловская область Кировская область Калужская область Вологодская область Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон по делу Скрипаля
2
Кабмин Украины готовится к разрыву программы экономического сотрудничества с РФ
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Мадридский "Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама