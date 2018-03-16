Грипп занимает первое место среди возбудителей респираторно-вирусных инфекций в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Доля гриппа среди распространенных в Санкт-Петербурге возбудителей респираторно-вирусных инфекций составляет около 70%, сообщила журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Изменилась структура циркулирующих возбудителей респираторно-вирусных инфекций. В настоящее время среди нескольких десятков превалирует вирус гриппа. Среди положительных находок вирус гриппа составляет около 70%", - сказала Чхинджерия.

При этом, по ее словам, эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе нет. По итогам недели с 5 по 11 марта было зарегистрировано чуть более 51 тыс. респираторно-вирусных инфекций, что "существенно ниже эпидемических порогов как по совокупному населению, так и в отдельных возрастных категориях", сказала представитель Роспотребнадзора.

Как в свою очередь сообщил главный врач Городской инфекционной больницы № 30 им. С. П. Боткина Алексей Яковлев, с начала года в Петербурге с гриппом и ОРВИ госпитализированы около 3,1 тыс. человек. При этом рост выявления пациентов с диагнозом "грипп" наблюдается с середины февраля, а пик заболеваемости пришелся на период с 26 февраля по 11 марта. "По итогам исследований мы видим, что 48,8% - это вирус гриппа B, и 38,9% - это так называемый сезонный грипп H3N2", - добавил Яковлев.

С 12 по 15 марта в Боткинскую больницу с гриппом и ОРВИ попали чуть менее 400 человек. "Мы ожидаем, что со следующей недели уже госпитализация, скорее всего, начнет снижаться", - сказал главврач медучреждения.

Представитель городского управления Роспотребнадзора отметила, что около половины населения Петербурга - то есть более 2,5 млн человек - сделали прививку от гриппа перед началом эпидсезона 2017-2018 годов. При этом, как подчеркнул профессор Северо- Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Валерий Васильев, "на сегодняшний день мы не имеем ни одного летального исхода от гриппа". По приведенным им данным, осенью 2016 года от гриппа было вакцинировано более 40% населения, по итогам эпидсезона было зафиксировано пять летальных исходов. В 2015 году были привиты около 30% населения города, и на протяжении эпидсезона 2015-2016 годов от гриппа умерли 102 человека.