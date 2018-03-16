Цирк в Казани открылся после 11 месяцев реконструкции

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Казанский цирк открылся после реконструкции, которая длилась 11 месяцев, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

"На ремонт и модернизацию цирка, длившуюся 11 месяцев, потрачено около 1 млрд рублей из республиканского бюджета. Ремонтно-реставрационные работы здания выполнили специалисты ГУП "Татинвестгражданпроект", они же разработали концепцию дизайна интерьера. (…) Ромбовидный орнамент объединяет пространство цирка в единое целое: вестибюль, гардероб, фойе и сам зрительный зал. В фойе с помощью яркой цветовой гаммы сделан акцент на основных локациях: аттракционах, буфете, сувенирных киосках", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе регионального минстроя, в июне-июле 2017 года провели архитектурно-археологические обмеры здания, которые легли в основу трехмерной модели цирка.

"Все функции объекта, инженерные системы, конструктив здания были воспроизведены в цифровом исполнении. (…) Наличие цифровой модели цирка в дальнейшей эксплуатации позволит оперативно и точечно подходить к решению любых проектно-строительных вопросов", - пояснили в пресс-службе.

Казанский цирк построен в 1967 году и нуждался в обновлении.

Оригинальной особенностью здания является монолитная железобетонная коническая оболочка без внутренних опор.

В то время единственным в мире сооружением, построенным в виде усеченного конуса, было правительственное здание в Рио-де-Жанейро.

В Казани же эту форму использовали для развлекательного учреждения, "тарелка" цирка, покоящаяся на 289 сваях, была в Советском Союзе первым бетонным монолитом.