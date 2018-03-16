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Путин поддержал идею обучения медиков в вузах навыкам общения с пациентами

Общество
16 марта, 16:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Президент России отметил, что на это "стоит обратить внимание"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения в образовательные программы для медиков обучения навыкам общения с пациентами. Об этом он сказал на встрече с работниками сферы здравоохранения, отвечая на предложения одного из участников беседы.

"Я думаю, что вы правы. Конечно, на это стоит обратить внимание. Но здесь не нужно перекладывать на одну из сторон всю ответственность", - сказал Путин.

По словам президента, в решении этого вопроса нужна системная работа с привлечением Министерства здравоохранения и Национальной медицинской палаты, одним из направлений деятельности которой является регулирование этических аспектов деятельности медицинских работников при обращении с пациентами.

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