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Кузнецова создает группу по развитию "позитивного контента" для детей

Общество
16 марта, 16:53 UTC+3 СУЗДАЛЬ область/ 16, марта. /ТАСС

Омбудсмен обратила внимание на то, что просмотр мультфильмов является одним из любимых занятий детей, но порой на подрастающее поколение обрушивается большой поток негативной информации

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СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова инициировала создание рабочей группы по поддержке и развитию детского позитивного контента.

"По моей инициативе создается сейчас рабочая группа по поддержке и развитию детского позитивного контента. В нее войдут различные эксперты в области кинематографии, мультипликации, детского театра... Я с радостью хочу пригласить и вас", - сообщила Кузнецова в видеоприветствии к участникам Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Также омбудсмен обратила внимание на то, что просмотр мультфильмов является одним из любимых занятий детей, но порой на подрастающее поколение обрушивается большой поток негативной информации. "Наша общая задача - взрослых, экспертов, специалистов, - сделать так, чтобы интересного, полезного для развития наших детей было больше", - добавила Кузнецова.

XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино начал работу во вторник в Суздале Владимирской области. На смотр анимационных проектов, увидевших свет в России за год, приехали около 1,5 тыс. режиссеров, художников и сценаристов из 40 студий. Фестиваль является крупнейшим смотром отечественной анимации, в этом году на конкурс заявили 300 работ, из которых жюри отобрало 108. Имена победителей объявят 17 марта.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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