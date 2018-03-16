Путин: законопроект о нарушающих протоколы лечения врачах вскоре поступит в Госдуму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Законопроект о нарушающих протоколы лечения врачах вскоре поступит в Госдуму. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Насколько мне известно, документ министерством подготовлен и проходит соответствующее согласование в федеральных органах исполнительной власти", - сказал Путин, комментируя выступление одного из участников встречи.

В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что "все согласовано, документ вышел из главного правового управления президента и сейчас находится в правительстве, готовится к рассмотрению на законопроектной комиссии"

"То есть, в ближайшее время [документ] поступит в Думу", - резюмировал президент.

В конце февраля Скворцова сообщала, что законопроект о медицинских работниках, повторно или регулярно нарушающих протоколы лечения пациентов, находится на последнем этапе согласования.

По ее словам, документ предполагает, что при повторном нарушении клинических рекомендаций главный врач сможет направлять того специалиста, кто регулярно нарушает клинические рекомендации, на внеочередную аккредитацию для подтверждения соответствия той деятельности, которой человек занимается.

Ранее министр поясняла ТАСС, что в случае, если врач подтверждает свою квалификацию, он может вернуться к работе. Если же будут выявлены пробелы в знаниях, этого медицинского работника могут отправить на обучение.