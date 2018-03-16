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Топилин: концепция реформы психоневрологических интернатов должна быть готова к маю

Общество
16 марта, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По словам министра, эта тема в последние месяцы активно обсуждалась с экспертным сообществом и региональными властями

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Концепцию совершенствования условий жизнедеятельности лиц с психоневрологическими расстройствами планируется подготовить к маю 2018 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минтруда.

"Мы рассчитываем, что членами рабочей группы и Минтрудом России к маю будет подготовлен проект концепции совершенствования условий жизнедеятельности лиц с психоневрологическими расстройствами, который будет потом обсуждаться с регионами и представлен на утверждение правительству России", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.

По его словам, эта тема в последние месяцы активно обсуждалась с экспертным сообществом и региональными органами исполнительной власти. Данная работа вышла за пределы изначально обозначенной проблематики - условий жизнедеятельности инвалидов от 18 лет, проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ), и теперь рассматриваются вопросы жизнедеятельности всех граждан с психоневрологическими расстройствами.

"Необходимы изменения не только в системе психоневрологических интернатов. Мы должны смотреть на этот вопрос шире и включить сюда детские дома-интернаты. Без этого не будет изменений в системе ПНИ, в которую попадают воспитанники детских домов-интернатов", - отметил министр.

Директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда Светлана Петрова сообщила, что будет упрощена процедура осуществления опеки близкими родственниками над лицами с психическими расстройствами, будут привлекаться негосударственные организации в сферу социального обслуживания населения.

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