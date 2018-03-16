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Суд обязал власти Троицка убрать незаконную свалку в черте города

Общество
16 марта, 17:57 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов находится на территории второго военного городка

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в апелляции подтвердил решение суда первой инстанции, обязавшего власти города Троицка в течение трех месяцев ликвидировать несанкционированную свалку в черте города, сообщила ТАСС в пятницу старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"В декабре 2017 года по иску прокурора города Троицка суд возложил на городскую администрацию обязанность ликвидировать крупную несанкционированную свалку площадью 3 тыс. кв. м за три месяца. Администрация с решением суда не согласилась и подала апелляцию. Апелляционным определением Челябинского областного суда требования прокурора и решение суда первой инстанции признаны законными и обоснованными", - сказала собеседница агентства.

По словам Мамаевой, несанкционированная свалка твердых бытовых отходов находится на территории второго военного городка в Троицке. Поводом для обращения в суд стали жалобы местных жителей.

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