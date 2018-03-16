В Красноярском крае представили "паспорт заповедного волонтера"

ТАСС, 16 марта. Первые в России "паспорта заповедного волонтера" получили участники акции по прочистке настильных экологических троп "Благородней нет труда - чистим тропы ото льда!" в заповеднике "Столбы" (Красноярский край), сообщает пресс-служба Минприроды.

"По завершению мероприятия всем участникам был вручен паспорт заповедного волонтера. Такой документ смогут получить все участники предстоящих волонтерских мероприятий", - говорится в сообщении.

В паспорте волонтеры смогут ставить визы, подтверждающие их работу не только в "Столбах", но и в других заповедниках и национальных парках. В конце года будут определены волонтеры, которые приняли участие в самом большом количестве мероприятий. Их имена появится на досках почета особо охраняемых природных территорий.