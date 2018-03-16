Удмуртия в 2018 году получит более 40 млн рублей на покупку мобильных медкомплексов

ИЖЕВСК, 16 марта. /ТАСС/. Удмуртия в 2018 году получит 41,5 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на приобретение мобильных медицинских комплексов для повышения доступности медпомощи на селе. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Есть потребность в комплексах общей практики, но актуальны и передвижные стоматологические кабинеты, и модификации "Женское здоровье". В прошлом году в республике очень продуктивно работал проект "Онкодесант", когда специалисты-онкологи выезжали в районы для ранней диагностики заболеваний", - отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Она подчеркнула, что, какие именно комплексы будут закуплены, предстоит решить республике в диалоге с медиками. По ее словам, цена комплекса общей практики составляет около 14 млн рублей, специализированный комплекс может обойтись гораздо дороже.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в регионе действуют два передвижных диагностических комплекса. За один выезд осматривается 150-300 человек, пациенты с выявленными патологиями направляются на дообследование или лечение.

Выезды позволяют на ранних стадиях обнаружить злокачественные новообразования, сахарный диабет, сердечно- сосудистые заболевания. В 2017 году врачи осмотрели и провели диспансеризацию 4,5 тыс. детей, проживающих в сельских районах. Диагностический комплекс для взрослых, приобретенный в конце 2017 года, позволил осмотреть около 2 тыс. человек.