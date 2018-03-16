Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ пройдет 18 марта на Манежной площади

Общество
16 марта, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Митинг-концерт начнется в 21:30 мск, попасть туда сможет любой желающий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдет 18 марта на Манежной площади в Москве. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

"18 марта 2014 года был окончательно решен вопрос о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. В честь годовщины этого исторического события Московская федерация профсоюзов инициировала проведение праздничного мероприятия на Манежной площади в Москве, к которому призывает присоединиться общественные организации, национально- культурные объединения, землячества и всех граждан России, неравнодушных к судьбе своей родины", - говорится в сообщении.

Общественная палата подчеркивает, что "поддерживает эту инициативу, разделяет всю важность проведения мероприятия в честь четвертой годовщины вхождения Крыма в состав РФ и выступит на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" в качестве соорганизатора".

Акция начнется в 21:30 мск, вход на нее свободный.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама