Митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ пройдет 18 марта на Манежной площади

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдет 18 марта на Манежной площади в Москве. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

"18 марта 2014 года был окончательно решен вопрос о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. В честь годовщины этого исторического события Московская федерация профсоюзов инициировала проведение праздничного мероприятия на Манежной площади в Москве, к которому призывает присоединиться общественные организации, национально- культурные объединения, землячества и всех граждан России, неравнодушных к судьбе своей родины", - говорится в сообщении.

Общественная палата подчеркивает, что "поддерживает эту инициативу, разделяет всю важность проведения мероприятия в честь четвертой годовщины вхождения Крыма в состав РФ и выступит на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" в качестве соорганизатора".

Акция начнется в 21:30 мск, вход на нее свободный.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.