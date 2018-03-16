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Детский омбудсмен Подмосковья начал прием в Волоколамске из-за свалки "Ядрово"

Общество
16 марта, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

На полигоне был введен режим ЧС, до его окончания общественная приемная будет работать каждый четверг

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова открыла временную приемную в Волоколамске, чтобы помогать родителям решать связанные с полигоном бытовых отходов "Ядрово" проблемы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе уполномоченной.

"В связи с введением режима ЧС на полигоне Ядрово в Волоколамске начала работу общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. До окончания режима чрезвычайной ситуации прием в общественной приемной будет проходить каждый четверг", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. По словам Мишоновой, пришедшие сегодня на встречу с ней родители жаловались на обострение хронических заболеваний у детей на фоне ухудшения экологической ситуации и нехватку таких медицинских специалистов, как пульмонолог, аллерголог и кардиолог.

"В районе сложилась непростая ситуация, родители встревожены. Мы будем делать все возможное. Необходимо организовать регулярные выездные приемы этих [медицинских] специалистов. Совместно с подмосковным Минздравом постараемся как можно скорее решить эту проблему", - сказала омбудсмен.

Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, этот сегмент "Ядрова" будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.

3 марта в Волоколамском районе прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, требовали его закрытия и рекультивации и отставки нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев до 15 июня и взял ее на личный контроль.

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