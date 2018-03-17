ABC: в США самолет совершил вынужденную посадку из-за попавшей на борт по ошибке собаки

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Авиалайнер компании United Airlines совершил незапланированную посадку из-за того, что на борту случайно оказалась собака. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC.

Самолет направлялся из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сент-Луис (штат Миссури). Во время полета члены экипажа заметили, что в один из отсеков воздушного судна по ошибке погрузили контейнер, в котором находилась собака. Было решено приземлиться в городе Акрон (штат Огайо), чтобы вернуть животное владельцу.

Кем именно была допущена оплошность, пока не уточняется. Пассажирам самолета была предоставлена компенсация. В компании также сообщили, что собаку вернули владельцу.

На этой неделе United Airlines оказалась в центре скандала из-за того, что на одном из ее рейсов умер щенок. Пассажирка, путешествовавшая с дочерью, во время трехчасового перелета из Хьюстона (штат Техас) в Нью-Йорк поставила специально оборудованную сумку с десятимесячным французским бульдогом себе под ноги. Однако стюардесса потребовала поместить сумку на верхнюю багажную полку, чтобы не мешать проходу остальных пассажиров. Мать с дочерью были вынуждены подчиниться, однако бульдог не перенес перелета в закрытом багажном отсеке и умер.

Авиакомпания выступила в защиту стюардессы. Последняя утверждала, что не знала о нахождении в сумке собаки. Прокуратура в Хьюстоне заявила, что проведет разбирательство в связи со смертью животного.