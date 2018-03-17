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На ярмарке в Португалии представили самую дорогую в мире шоколадную конфету

Общество
17 марта, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

В ее состав вошли шафрановые нити, белый трюфель, мадагаскарская ваниль и съедобное золото

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ТАСС, 17 марта. Самую дорогую в мире конфету представили на ярмарке шоколада в городе Обидуш в Португалии. Ее цена составляет €7728 ($9489). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Португальский шоколатье Даниэль Гомеш сказал, что созданную им конфету в форме ромба аттестовали как самую дорогую в мире представителями "Книги рекордов Гиннесса".

Как объяснил мастер, цена конфеты высока из-за стоимости продуктов, использованных при ее производстве. Ее начинка состоит из шафрановых нитей (высушенных рылец цветка шафрана, цена которых достигает $2 тыс. за килограмм), кусочков белого трюфеля, ванили с Мадагаскара и золотых хлопьев, сверху она также покрыта съедобным золотом.

Конфету выпустили ограниченной партией в 1000 штук. Представленный на ярмарке экземпляр находился под охраной.

Предыдущий рекорд принадлежал творению датского шоколатье Фрица Книпшилдта - конфете под названием La Madeline au Truffe, которая стоила $250 за штуку.

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