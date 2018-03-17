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СМИ: уникальные часы Rolex выставлены на аукцион в Швейцарии за $2,5 млн

Общество
17 марта, 9:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, марта. /ТАСС

Часты изготовлены из белого 18-каратного золота

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ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Часы Rolex Cosmograph Daytona из белого 18-каратного золота, изготовленные в единственном экземпляре, выставлены на аукцион Bacs & Russo в Швейцарии за $2,5 млн. Об этом сообщила газета Daily Express.

По ее данным, торги уникальными часами, заказанными немецким продавцом в 1970 году для богатого клиента, состоятся 12 мая в Женеве.

Раритет, прозванный The Unicorn, был обнаружен 8 лет назад в одной из коллекций экспертом Джоном Голдбергом. Эта находка ошеломила специалистов, которые считали этот хронометр утерянным для истории.

"Мне никогда и не снилось, что я когда-либо буду продавать эти часы, - заявил ведущий консультант Bacs & Russo Аурель Бак. - Горжусь тем, что мне была доверена продажа такого чрезвычайно важного изделия". Этот хронометр выставлен на торги с благотворительной целью. Все средства от его реализации поступят в фонд организации Children Action, оказывающей помощь уязвимым, оставшимся без присмотра детям и их семьям.

В ноябре 2017 года за рекордные $15,26 млн на аукционе были проданы часы Rolex Daytona, принадлежавшие американскому актеру Полу Ньюману, напоминает газета.

За гораздо более скромную сумму - £52 тыс. (свыше $73 тыс.) - в январе нынешнего года на аукционе Fellows в Бирмингеме ушли с молотка редкие трофейные часы Rolex Panerai 3646. Их британский сержант Джордж Роусон снял с запястья немецкого ныряльщика, пытавшегося взорвать мост в Нидерландах. Такие хронометры изготавливались в 1940-х годах. Вначале эти часы были предоставлены офицерам итальянских ВМС. Затем итальянцы передали их немецким коллегам-диверсантам.

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