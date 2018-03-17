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Эксперты будут дежурить ночью на свалке "Ядрово" на случай новых выбросов сероводорода

Общество
17 марта, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Эксперты межведомственного штаба и рабочие будут дежурить ночью с 17 на 18 марта на полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области на случай возникновения новых очагов выбросов свалочного газа. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Ночью на полигоне будет дежурить бригада экспертов с тепловизорами и рабочие с техникой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган рассказал ТАСС, что при сильной разнице температур снаружи и внутри тела полигона в нем могут возникать трещины, через которые просачивается свалочный газ. По его словам, в ночь с 16 на 17 марта возникло несколько таких очагов, но к утру все они были ликвидированы.

По данным Управления МЧС по Московской области, в ночь с 17 на 18 марта температура воздуха в Подмосковье может опуститься до -23…-18 градусов, местами до -27 градусов при северо-западном ветре в 5-10 м/с.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.

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