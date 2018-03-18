Центр по примирению передаст покинувшим Восточную Гуту жителям более 30 тонн помощи

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи, которая будет передана жителям Восточной Гуты, покинувшим анклав. Об этом сообщил начальник Центра Юрий Евтушенко.

"Специалисты ЦПВС [Центра по примирению враждующих сторон] доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Восточной Гуты, покинувших район. В гуманитарном грузе одеяла, матрацы, постельные принадлежности и продуктовые наборы. Они будут распределены по пунктам приема и переданы мирным жителям в воскресенье", - сказал он.