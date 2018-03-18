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Умер начальник подмосковного главка Росгвардии

Общество
18 марта, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Василию Глотову было 58 лет

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Руководитель Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Глотов скоропостижно скончался в воскресенье на 58-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Руководство Росгвардии с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-м году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич", - сказал собеседник агентства.

Василий Глотов родился в 1960 году в Караганде. За 38 лет службы он прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции. Более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по Москве, где занимал руководящие должности.

Неоднократно выполнял служебные задачи в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, проявляя при этом высокий профессионализм. Руководил сводным отрядом ГУ МВД России по Москве и Московской области по поддержанию общественного порядка во время проведения Всемирной летней универсиады в Казани, а также обеспечением безопасности гостей и участников XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. В сентябре 2017 года возглавил Главное управление Росгвардии по Московской области.

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