Первые данные референдума не внесли ясность, какое время будет в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Первые данные после подсчета 12% бюллетеней регионального референдума по поводу перехода Волгоградской области в другой часовой пояс разделились практически пополам и пока не внесли ясность, какое время будет в Волгоградской области в дальнейшем. Об этом журналистам сообщил глава облизбиркома Виктор Черячукин.

"За переход Волгоградской области на местное время, по итогам обработки порядка 12% протоколов, проголосовали 49,98% избирателей. За то, чтобы регион остался в московском часовом поясе, проголосовали 48,9% избирателей. Разрыв минимальный", - сказал Черячукин.

По его словам, итоговая явка жителей региона на референдум составила 69,82%.

Ранее в облизбиркоме пояснили, что референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс один голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой, отменить решение можно будет через два года посредством проведения еще одного референдума.

Идею о переводе стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении в регионе референдума, по какому времени жить в регионе - по московскому или местному, на один час позже московского.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России.