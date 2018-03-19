Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые данные референдума не внесли ясность, какое время будет в Волгоградской области

Общество
19 марта, 0:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 19, марта. /ТАСС

После подсчета 12% бюллетеней голоса разделились практически пополам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Первые данные после подсчета 12% бюллетеней регионального референдума по поводу перехода Волгоградской области в другой часовой пояс разделились практически пополам и пока не внесли ясность, какое время будет в Волгоградской области в дальнейшем. Об этом журналистам сообщил глава облизбиркома Виктор Черячукин.

"За переход Волгоградской области на местное время, по итогам обработки порядка 12% протоколов, проголосовали 49,98% избирателей. За то, чтобы регион остался в московском часовом поясе, проголосовали 48,9% избирателей. Разрыв минимальный", - сказал Черячукин.

По его словам, итоговая явка жителей региона на референдум составила 69,82%.

Ранее в облизбиркоме пояснили, что референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс один голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой, отменить решение можно будет через два года посредством проведения еще одного референдума.

Идею о переводе стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении в регионе референдума, по какому времени жить в регионе - по московскому или местному, на один час позже московского.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах
6
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте