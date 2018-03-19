Тысячи людей в Махачкале приняли участие в концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Концерт "Мы вместе!", посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в воскресенье вечером на центральной площади Махачкалы. Участие в ней приняли тысячи людей, передает корреспондент ТАСС.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев, открывая торжественное мероприятие, напомнил, что ровно четыре года назад Крым вошел в состав России, и это было "непростое событие".

"Кому-то до сих пор непонятно, что Крым и Россия - это одно целое. Нас связывают героические подвиги наших предков в годы Великой Отечественной войны. Тысячи дагестанцев участвовали в боях за освобождение Крыма. Мы - один народ. Сегодня Дагестан имеет соглашение о сотрудничестве с Крымом. Дагестан был одним из первых субъектов Российской Федерации, который откликнулся на тяготы и трудности, которые переживали крымчане в начале своего воссоединения с Россией", - отметил Васильев.

Концерт начался с песни "С чего начинается Родина" в исполнении Алины Барановой из Махачкалы. Затем выступил коллектив государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". Концерт продолжился выступлениями разных артистов и коллективов республики. Среди них был и победитель проекта "Голос" из Дагестана Селим Алахяров. Завершился концерт красочным салютом.