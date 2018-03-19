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Автор учебника истории для средней школы Островский скончался в Петербурге

Общество
19 марта, 2:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

Политолог умер на 72 году жизни

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Политолог, историк, один из авторов школьного учебника истории России Валерий Островский скончался в Санкт-Петербурге в воскресенье на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

"Из жизни ушел человек, которого можно было назвать лицом интеллектуального Санкт-Петербурга. Блестящий ученый-историк, преподаватель, депутат Законодательного собрания, талантливый политолог, журналист и общественный деятель - таким мы его знали", - говорится в соболезновании губернатора Георгия Полтавченко, распространенном пресс-службой администрации.

"Валерий Петрович Островский был настоящим петербуржцем. Он не только глубоко впитал культурные традиции нашего города, но и сумел их передать своим многочисленным ученикам", - подчеркивается в соболезновании.

Валерий Островский родился в Ленинграде в 1947 году, он был выпускником исторического факультета Ленинградского педагогического института имени Герцена, впоследствии был доцентом кафедры русской истории Российского Государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, профессором европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета.

Петербуржцам Островский был известен как политический комментатор Петербургского радио, еженедельной программы "Резонанс", автор публикаций в городских газетах. В 1995/96 учебном году в состав Федерального комплекта учебников был включен учебник по истории России для старших классов, разработанный при его участии.

В 1994 году Островский был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, до 1998 года работал в комиссии городского парламента по экономической реформе.

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