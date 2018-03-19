Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) будут закрыты. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на сайте ведомства.

"Приказываю: ликвидировать филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет" в городах Всеволожске Ленинградской области и Улан-Удэ Республики Бурятия", - говорится в документе за подписью главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

Подчеркивается, что ректор вуза Александр Безбородов должен обеспечить продолжение обучения студентов филиалов - с их согласия с сохранением формы и условий обучения.

РГГУ основан в 1930 году. Главный корпус находится в Москве. Действующие филиалы расположены в Георгиевске (Ставропольский край), Домодедове (Московская область). Филиал в Воскресенске (Московская область) находится в процессе ликвидации.