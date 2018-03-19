Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки закрыло два филиала РГГУ

Общество
19 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ведомство ликвидировало филиалы вуза в городе Всеволожске Ленинградской области и в Улан-Удэ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) будут закрыты. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на сайте ведомства.

"Приказываю: ликвидировать филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет" в городах Всеволожске Ленинградской области и Улан-Удэ Республики Бурятия", - говорится в документе за подписью главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

Подчеркивается, что ректор вуза Александр Безбородов должен обеспечить продолжение обучения студентов филиалов - с их согласия с сохранением формы и условий обучения.

РГГУ основан в 1930 году. Главный корпус находится в Москве. Действующие филиалы расположены в Георгиевске (Ставропольский край), Домодедове (Московская область). Филиал в Воскресенске (Московская область) находится в процессе ликвидации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Ленинградская область
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов